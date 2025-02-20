Mahsur Kalan Öğrenciler ve Öğretim Üyeleri Kurtarıldı

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MAHSUR KALAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ KURTARILDI

Tunceli- Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde, içerisinde Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerini taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Otobüste mahsur kalan 2 öğretim üyesi ve 27 öğrenci, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları İlçe Jandarma Komutanlığı'nda misafir ederek yemek ve konaklama imkanı sağladı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,