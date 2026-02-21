Mahsur Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde köprü ayaklarında mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edremit Zeytinli köprüsünün alt ayaklarında suların yükselmesiyle mahsur kalan kedi için Edremit itfaiyesi ekipleri seferber oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat ile köprü ayaklarına inerek yavru kediyi kurtardı. Kedi daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.

Haber: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,