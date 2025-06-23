Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir evin su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Hanımınçiftliği Mahallesi'nde bir binanın sakinleri, su tahliye borusuna sıkışan kediyi fark etti.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, Malatya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi.
İtfaiye personelince 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan yavru, annesinin yanına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mahsur Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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