Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde fore kazık temelinde mahsur kalan sahipsiz köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Esenlik Mahallesi'nde yaklaşık 17 metre derinliğindeki temele köpek yavrusu düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir itfaiye personeli vinç aracılığıyla kuyuya inip köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Mahsur Köpek Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?