Maksim Mrvica, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Maksim Mrvica, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Maksim Mrvica, İstanbul\'da hayranlarıyla buluştu

Hırvatistan doğumlu piyanist Maksim Mrvica, İstanbul'da düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserde Mrvica, 20 yıllık müzik kariyerinden seçme eserler çalarak dinleyicileri selamladı. Ünlü piyanist, konserde film müzikleri ve popüler şarkıları da yorumladı ve aynı zamanda 49. yaş gününü kutladı.

04.05.2024 17:33
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Hırvatistan doğumlu piyanist Maksim Mrvica, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Yoğun ilginin yaşandığı, Volkswagen Arena'da düzenlenen konserde Mrvica, İstanbul'da yeniden sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Mrvica, konserde "The Collection" albümünden ve 20 yıllık müzik kariyerinden seçme eserler çalacağını ifade ederek, dinleyicileri selamladı.

"Nostradamus" parçasıyla konserine başlayan ünlü piyanist, konserde ayrıca "The Godfather", "Pirates of The Caribbean" ve "Mission Impossible" gibi film müziklerini ve Queen grubunun "Bohemian Rhapsody" ile " Coldplay'in Clocks" şarkılarını yorumladı.

Dünya çapında 5 milyondan fazla albüm satan, 4 kıtada verdiği konserlerle tanınan Maksim Mrvica, sahnede aynı zamanda 49. yaş gününü de kutladı.

Kaynak: AA

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