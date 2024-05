Maksim Mrvica, İstanbul\'da hayranlarıyla buluştu

Güncel

Hırvatistan doğumlu piyanist Maksim Mrvica, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Yoğun ilginin yaşandığı, Volkswagen Arena'da düzenlenen konserde Mrvica, İstanbul'da yeniden sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Mrvica, konserde "The Collection" albümünden ve 20 yıllık müzik kariyerinden seçme eserler çalacağını ifade ederek, dinleyicileri selamladı.

"Nostradamus" parçasıyla konserine başlayan ünlü piyanist, konserde ayrıca "The Godfather", "Pirates of The Caribbean" ve "Mission Impossible" gibi film müziklerini ve Queen grubunun "Bohemian Rhapsody" ile " Coldplay'in Clocks" şarkılarını yorumladı.

Dünya çapında 5 milyondan fazla albüm satan, 4 kıtada verdiği konserlerle tanınan Maksim Mrvica, sahnede aynı zamanda 49. yaş gününü de kutladı.