MAKÜ 7 Bin Mezununu Uğurladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bu yıl mezun olan 7 bin öğrenci, düzenlenen törenlerde diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklmaaya göre, mezuniyet programı, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Ardından kutlamalar MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Stadyumu'nda devam etti.

Kortej yürüyüşüyle başlayan programda üniversitenin 14 fakültesi, 4 yüksekokulu, 13 meslek yüksekokulu ve konservatuvarından mezun olan yaklaşık 7 bin öğrenci diplomalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yürüyüşün ardından altı Türkiye ve bir Avrupa şampiyonluğu bulunan MAKÜ Halk Oyunları ekibi sahne aldı.

Öğrenci temsilcileri adına Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Emirhan Kanlıada, Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Busenur Malpınar ve uluslararası öğrenciler adına Türkmenistanlı Züleyha Umıtjanova konuşma yaptı. Mezuniyet kütüğüne plaka çakıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, mezunlara geleceğe umutla bakmalarını söyledi.

Üniversite yıllarının yalnızca akademik bilgi edinme süreci olmadığını vurgulayan Dalgar, öğrencilerin aynı zamanda problem çözme, ekip çalışması, sorumluluk alma ve değişime uyum sağlama becerileri kazandığını ifade etti.

Programda bölümlerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar tarafından verildi. Daha sonra Dr. Öğr. Üyesi Hakan Acar tarafından mezuniyet yemini ettirildi.

Mezunlar, aileleri ile birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Öte yandan, üniversite tarafından açılan 60 yaş üzeri Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve Türkiye'de ilk defa uygulanan Köy Üniversitesi projesine katılan öğrenciler de mezuniyet sevincine ortak oldu.