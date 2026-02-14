MAKÜ'den Bitkisel Ağız Spreyi Geliştirildi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) geliştirilen bitkisel ağız spreyi, şap hastalığına bağlı ağız içi yaralar nedeniyle beslenemeyen hayvanlarda iyileşme sürecini hızlandırarak ekonomik kayıpların azaltılmasına katkı sunuyor.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Veteriner Fakültesinde geliştirilen bitkisel içerikli ağız spreyi, şap hastalığının hayvanlarda yol açtığı beslenme sorununu çözüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, son dönemde şap hastalığının ülke genelinde ve bölgesel ölçekte hayvancılığın en önemli sorunlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Hastalık nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığını ve çok sayıda hayvan ölümlerinin yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Dalgar, bu süreçte üniversite bünyesindeki akademisyenlerin hızla harekete geçerek sahaya yönelik bir çözüm geliştirdiğini belirtti.

Üretilen spreyin deneme süreçlerinin tamamlandığı ve ağız spreyi formunda uygulandığı bilgisini paylaşan Dalgar, geliştirilen ürünün bu yaraların kısa sürede iyileşmesine katkı sağladığını, hayvanların yeniden beslenmeye başlamasıyla birlikte tedavi sürecinin hızlandığını dile getirdi.

MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale de solunum yoluyla hızla yayılan şap hastalığının, hayvanlarda ağız içi yaralara neden olduğunu ve yem tüketimini durdurduğunu ifade etti.

Bu durumun süt ve et veriminde ciddi kayıplara yol açtığını vurgulayan Kale, geliştirdikleri süspansiyonun, yem yemeyen hayvanların kısa sürede yeniden beslenmesini sağladığını, böylece hayvanların birkaç gün içinde toparlandığını belirtti.

Kimyasal ilaç ve aşı içermeyen, ağız ve deri bakım ürünü niteliğindeki bu çalışmanın, hayvancılık sektöründe verimliliğin korunmasına katkı sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Kale, ürünün yaygın kullanımının hem üreticiyi destekleyeceği hem de ülke hayvancılığına fayda sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.