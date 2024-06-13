MAKÜ, embriyo transfer çalışmalarına başladı

Güncel

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), üniversite çiftliği dışındaki embriyo transfer çalışmalarına başladı.

Üniversite bünyesindeki Genetik ve Embriyo Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETEM), yüksek genetik potansiyele sahip ırklardan daha fazla yavru almak isteyen yetiştiricilerin taleplerini karşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından embriyo üretim izni alan MAKÜ, bu projeyle hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve embriyo transferi yoluyla kaliteli damızlık sığır konusunda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Çalışmalar, Burdur merkez ve ilçe köylerinde yürütülüyor.

Merkez müdürü Prof. Dr. Yunus Çetin, 6 yıl önce başladıkları embriyo üretim projesinde sahaya açıldıklarını belirtti.

Embriyoları genetik olarak daha düşük düvelere transfer ederek yüksek genetikli yavrular elde ettiklerini ifade eden Çetin, "Normalde yüksek verimli 4 inekten bir yılda 4 buzağı alabilecekken, bu yöntemle 20-25 buzağı alabiliyoruz. Türkiye'de embriyo transferi yaygın bir uygulama değil. MAKÜ, bu alanda öncü oldu." dedi.

MAKÜ tarafından Bucak'ta altın işletme belgesi verilen Aysel Karagöz çiftliğinde gerçekleştirilen embriyo transferi hakkında konuşan işletme müdürü Osman Akay ise daha yüksek verim ve sürdürülebilir bir sürü hedefiyle yollarına devam ettiklerini dile getirdi.