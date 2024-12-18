Maku Serbest Bölgesi Konferansı Başladı

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TAHRAN, 18 Aralık (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Maku Serbest Bölgesi'nin geliştirilmesine ilişkin uluslararası konferansın açılış töreni, 17 Aralık 2024.

İran salı günü, Asya ve Avrupa arasındaki ticari işlemleri kolaylaştırmayı amaçlayan en büyük ticaret sanayi bölgesi olan Maku Serbest Bölgesi'nin geliştirilmesine ilişkin uluslararası bir konferans düzenledi.

"Maku Serbest Ticaret Sanayi Bölgesinin Ekonomik Kalkınmasında Diplomasinin Rolü Uluslararası Konferansı" başlıklı etkinliğe Çin, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Avrasya Ekonomik Birliği'nden temsilciler katıldı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)