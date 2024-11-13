Malaga\'da Sel Felaketi: 3 Bin Kişi Tahliye Edildi

Güncel

- İspanya'da bir kez daha sel felaketi yaşandı Malaga'da cadde ve sokaklar göle döndü, 3 bin kişi tahliye edildi

MALAGA - İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Malaga'da cadde ve sokaklar göle dönerken, 3 bin kişi tahliye edildi. İspanya'nın Valencia kentinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ülkenin doğu ve güney bölgelerinde kırmızı alarm verildi. Söz konusu bölgelerde etkili olan şiddetli yağış bir kez daha sele neden oldu. Malaga ve Granada şehirlerinde eğitim ve öğretime ara verilirken, Guadalhorce Nehri yakınlarında yaşayan 3 bin kişi tahliye edildi.Birçok kentte cadde ve sokaklar göle dönerken, aralarında Malaga Havalimanı'nda bulunduğu çok sayıda noktayı su bastı. Araçlar sel sularına kapılırken, sel felaketinde henüz can kaybı bildirilmedi.Yetkililer, halktan dikkatli olmalarının ve evlerini terk etmemelerini istedi. Malaga'da 12 saatten kısa bir sürede metrekareye 180 litreden fazla yağış düşebileceği belirtildi.