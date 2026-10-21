Malatya Akçadağ\'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

Malatya Akçadağ'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki kavşakta iki otomobil çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralanan sürücüler ve araçlardaki diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil, Akçadağ Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki Ü.D, H.Ö, S.Ö. ve H.Ö, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?