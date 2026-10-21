Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Malatya Akçadağ\'da iki otomobil çarpıştı, 1\'i ağır 6 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Akçadağ kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ kavşağında meydana geldi. R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil ile M.K.'nin kullandığı 44 AG 165 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 2 sürücü ile beraberlerindeki Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve H.Ö., ilk müdahaleleri sonrası kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan R.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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