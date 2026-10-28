Malatya Akçadağ'da su kuyusuna düşen 21 yaşındaki kadın itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya Akçadağ'da su kuyusuna düşen 21 yaşındaki kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

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Malatya Akçadağ\'da su kuyusuna düşen 21 yaşındaki kadın itfaiye tarafından kurtarıldı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde 30 metrelik su kuyusuna düşen 21 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen K.D. (21) isimli kadın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 metrelik su kuyusundan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. K.D. isimli kadının kuyuya düştüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kuyudan çıkarılan K.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya Akçadağ'da su kuyusuna düşen 21 yaşındaki kadın itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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