Malatya Akçadağ\'da su kuyusuna düşen 21 yaşındaki kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen K.D. (21) isimli kadın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 metrelik su kuyusundan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. K.D. isimli kadının kuyuya düştüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kuyudan çıkarılan K.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.