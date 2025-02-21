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Malatya Akçadağ yeni çarşısına kavuşuyor

MALATYA - Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 74 işyeri 96 konut şeklinde planlanarak inşa edilen Akçadağ Çarşısı'nda kuralar çekildi, teslimatlar için ise gün sayılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da şehrin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Depremlerde yapı stoku önemli ölçüde hasar alan Akçadağ'da ise geçtiğimiz yıl inşasına başlanılan ve tamamlanan yeni Akçadağ Çarşısı'nda kuralar çekildi.

"Birkaç aya teslimat gerçekleştirilecek"

Kuraları çekilen işyeri ve konutlarında teslimatların kısa bir süre sonra gerçekleştirileceğini belirten Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yeni çarşıda 74 işyeri ile 96 konutun yer aldığını ifade etti.

"2. Etap 407 konut çalışmalarında sona gelindi"

İkinci rezerv alanında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Ulutaş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Akçadağ genelinde hızlı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade ederek, 2. Etap 407 konut çalışmalarında ise sona gelindiğini vurguladı.

"2025 yılı sonunda 4 bin 800 konutun teslimatı yapılacak"

Ulutaş, 64 mahalle de inşa çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 4 bin 800 kalıcı konutun ise 2025 yılı sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.