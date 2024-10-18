Malatya Akpınar Çarşı Projesi 2025\'te Tamamlanıyor

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Malatya'da Akpınar Çarşı Projesi, 2025'te tamamlanıyor, ilk teslimatlar Şubat'ta

Başkan Sami Er: Rezerv alanları Malatya için bir şans

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehir merkezindeki devam eden çarşı projesinde incelemelerde bulunarak konut ve işyerlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Başkan Er, rezerv alanlarının da şehir için büyük bir şans olduğunu söyleyerek, "Malatya'mızın ayağa kalkması için gerçekten büyük bir şans" dedi.

6 Şubat depreminden etkilenen illerin başında yer alan Malatya'da rezerv alanlarında çalışmalar hızla sürerken, Akpınar ve Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen bölgedeki çalışmaları Emlak Konut yetkileri ile birlikte inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malatya'da inşaatların hızla yükseldiğini ifade eden Başkan Er, "Allah'a şükürler olsun. Tasarruf tedbirlerine rağmen deprem bölgeleri için başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hiçbir kısıtlama yapmadan deprem bölgelerinin ayağa kalkması için en ufak bir kısıtlama yapmıyorlar. Şu anda Malatya'mızda evet başlangıçta yavaş olan bazı işler şu anda çok büyük bir ivme kazanmış durumda. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Çarşı projesinde birinci etabın bitmek üzere olduğunu ifade eden Er, "Allah izin verirse yılın ilk çeyreğinde yani Şubat, Mart gibi burada yaklaşık bin 300 dükkan, 760 tane ofis ve 134 tane konut hak sahiplerine teslim edilecek. Burasının bittiğini gören vatandaşlarımız gerçekten moral ve motivasyonu artacak diğer etaplarda hızlı bir şekilde tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.

2025 yılı içinde projenin tamamının bitmiş olacağını ifade eden Başkan Er, "Yeter ki insanımız bize yardımcı olsun. Burada aslında çok daha hızlı ilerleme olurdu ama maalesef işte yürütmeyi durdurma kararı alınması, bazı yerlerde tahliyeler ve yıkımda engellerin çıkması işlerin uzamasına sebep oldu. Ama biz burada kararlıyız. Burada engel olması Malatya'ya yapılan bir kötülüktür, bunların gecikmesi bununla ilgili olumsuz haberleri yaymak gerçekten Malatya'ya yapılacak en büyük kötülüktür. Bu rezerv alanları Malatya için bir şans. Malatya'mızın ayağa kalkması için gerçekten büyük bir şans. Bakın şehir yenileniyor. Şu anda 2025 yılında inşallah bütün işlerimizi tamamlamış olacak, bütün binalarımız, inşaatlarımız tamamlanmış olacak. Yeter ki önümüzde bu engeller olmasın, yeter ki vatandaşımız bize yardımcı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kent merkezinde çıkan yer altı sularının da değerlendirilmesi adına Büyükşehir olarak projelerinin olduğunu dile getiren Başkan Sami Er, "Biz MASKİ olarak burada çıkan yeraltı sularının tamamını deşarj ederek çevreyolunun altından Çarmuzu Deresine vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani hem yeraltı sularını hem yağmur sularını yeraltından Çarmuzu deresine vereceğiz ve bunu da sulamada kullanacağız inşallah" dedi.

Malatyalıların müsterih olmasını isteyen Sami Er, "Vatandaşlarımızın hiç tereddütleri olmasın, şehri ayağa kaldıracağız. Malatya eskisinden daha da güzel olacak inşallah" diye konuştu.