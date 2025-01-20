Malatya Bakırcılar Çarşısı İnşaatında Son Durum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Emlak Konut tarafından yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı." ifadesini kullandı.

Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Burası tamamlandığında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis, 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak."