Malatya Bakırcılar Çarşısı\'nda Çalışmalar Hızlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Malatya Bakırcılar Çarşısı şantiyesinde çalışan sayısı 867'den 2 bine yükseltilerek, vardiyalı çalışma sistemine geçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından inşa çalışmalarının devam ettiği Malatya'yı 19 Temmuz'da ziyaret edip, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehrin merkezindeki Bakırcılar Çarşısı şantiyesinde çalışmaların yavaş ilerlemesine tepki gösterip, çalışmaların 24 saat devam etmesi için vardiyalı mesaiye geçilmesi talimatını verdi.

Bakan Kurum'un uyarılarının ardından Bakırcılar Çarşısı'nda 24 saat vardiya usulüyle mesaiye geçildi ve çalışan sayısı 867'den 2 bine yükseltildi. Şantiyede toplam uzunluğu 310 kilometreye tekabül eden yaklaşık 15 bin fore kazık uygulandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 'Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz' notu ile şantiyede gece ve gündüz devam eden inşa çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

'ÇALIŞMALARIMIZ AKTİF BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntüde çalışmaları anlatan Emlak Konut Elektrik Uzmanı Veysel Büyük, şantiyede çalışmaların 24 saat devam ettiğini belirterek, "Toplam 410 bin metrekareden oluşan inşaat alanında yaklaşık 2 bin işçi ve teknik personelimizle sahada çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ediyor. Bu proje 2 bin 270 ofis, 3 bin 232 dükkan, 224 konut olmak üzere toplam 5 bin 726 bağımsız bölümden oluşuyor" dedi.