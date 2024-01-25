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Malatya Battalgazi'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı. AFAD ve ilgili kurumlar saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Malatya Battalgazi\'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
25.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:38
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem nedeniyle olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Yerlikaya'nın bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA
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