Malatya Battalgazi'de anız yangınında 20 dekar alan küle döndü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Erenli Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 dekar alan zarar gördü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Erenli Mahallesi kırsalında henüz bilinemeyen nedenle anı yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 20 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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