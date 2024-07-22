Malatya Battalgazi'de Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduzu Leylekpınarı mevkiinde 5 kilometrelik yolun sathi asfalt serimi tamamlandı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, her mahalleye hizmet götürmek amacıyla vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gereken adımların atıldığını belirtti. Yol çalışmasının ilçenin her köşesine kaliteli hizmet götürme anlayışının bir yansıması olduğunu ifade eden Taşkın, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde yolu kullanabileceğini söyledi. Battalgazi'nin her köşesine kaliteli hizmet götürmek için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

22.07.2024 13:15
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduzu Leylekpınarı mevkiinde 5 kilometrelik yolun sathi asfalt serimi tamamlandı.

Başkan Bayram Taşkın, amaçlarının ayrım yapmaksızın her mahalleye hizmet götürmek olduğunu belirterek, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gereken her türlü adımı attıklarını ifade etti.

Orduzu Leylekpınarı mevkiindeki yol çalışmasının da bu anlayışın bir yansıması olduğunu aktaran Taşkın, "Artık vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir şekilde yolu kullanabilecekler. Amacımız, ilçemizin her köşesine kaliteli hizmet götürmektir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için her zaman sahada olacağız. Sadece ana yollar değil, mezra ve köy yollarında da çalışmalarımız sürecek. Herkesin rahatça ulaşım sağlayabileceği bir Battalgazi için çalışmaya devam edeceği." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Battalgazi'de Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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