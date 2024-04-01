Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sami Er 184 bin 718, CHP adayı Veli Ağbaba 140 bin 947 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 97,66 )
-Er'in öz geçmişi-
Sami Er, 1963 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Er, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989'da mezun oldu.
Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlayan Er, üniversite mezuniyetinden sonra özel sektörde mühendislik, daha sonra da yöneticilik yaptı.
1993'te Bağcılar Belediyesi'nde mühendis olarak göreve başlayan Er, aynı belediyede sırasıyla şeflik, müdür yardımcılığı ve müdürlük olmak üzere çeşitli kademelerde 2004'e kadar görev yaptı.
2005-2008 yılları arasında Fatih Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Er, 2008-2011 yılları arasında Malatya İl Özel İdaresi'nde Genel Sekreter olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Er, 2014–2019 yılları arasında TOKİ Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO'da da yönetim kurulu üyeliği yapan Er, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı ve 31 Mart seçimlerine kadar bu görevi yürüttü.
Sami Er, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Son Dakika › Güncel › Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti Adayı Sami Er'in Kazandığı Açıklandı - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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