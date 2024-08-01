Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuzey Kuşak Yolu'nda İstinat Duvarı Çalışmalarına Başladı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolu'nda istinat duvarı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 600 metre uzunluğunda yapılacak olan istinat duvarı çalışmaları, ekipler tarafından tüm hızıyla devam ediyor.

Kuzey Kuşak Yolu'nda başlanılan çalışmalar kapsamında istinat duvarının yapılabilmesi adına önce yarma ve dolgu işlemleri gerçekleştirildi. Bu işlemlerin yanı sıra çalışmanın tamamlandığı kısımlarda ise sanat yapıları ve altyapı çalışmalarına başlandı.

Toplamda 25 bin metreküp taş kullanılarak örülecek istinat duvarının yanı sıra Kuzey Kuşak Yolu'nda 42 bin metrekare asfalt serimi, 245 aydınlatma direği, orta refüj peyzaj düzenlemesi, araç park cepleri, 12 bin metrekare kaldırım da yapılacak.

Çalışmalar tamamlandığında, daha güvenli ve konforlu yolculuk imkanının sağlanması hedefleniyor.