Malatya Büyükşehir Belediyesi YKS\'ye girecek adaylara ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlıyor

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Malatya Büyükşehir Belediyesi 8-9 Haziran'da farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-9 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek adaylar, MOTAŞ'a ait otobüslerden ve trambüslerden sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanabilecek.

Sınava girecek adaylara refakatçi olan veliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, "Bu hafta sonu geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimiz, sınavda ter dökecekler. İnşallah öğrencilerimiz sınavda istedikleri başarıyı yakalayarak, hedefledikleri bölümlere yerleşirler." ifadelerini kullandı.???????