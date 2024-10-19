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Malatya Çevre Yolu İncelemesi

Malatya Çevre Yolu İncelemesi

Bakan Uraloğlu, Malatya çevre yolunda çalışmaları inceledi, proje zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak.

19.10.2024 18:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulunarak projenin tamamlanmasıyla zaman ve akaryakıttan büyük tasarruf sağlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Malatya çevre yolunun kenti kuzeyden kuşaklayan önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Malatya halkının çevre yolu olarak adlandırdığı mevcut yolun artık şehir içerisinde kaldığını ve buradan geçen yüz araçtan 41 tanesinin ağır taşıt olduğunu ve bunların trafiğe olumsuz etkisinin olduğunu aktaran Uraloğlu, "Onun için 53 kilometre uzunluğunda Malatya'mızı kuzeyden kuşaklayan çevre yoluna başlamıştık. Kamulaştırma çalışmaları vesaire onları bitirdik. 2022 yılı nisan ayında Malatya'mızın, Kahramanmaraş, Kayseri, havaalanı ve Sivas yollarını da kapsayacak olan 26 kilometrelik kesimini bitirerek trafiğe açmıştık. Şimdi Battalgazi'ye kadar olan yaklaşık 12 kilometrelik kesiminin de aşağı yukarı yarısını asfalt seviyesinde bitirmiş durumdayız. Yani 6,5-7 kilometre civarında Battalgazi'ye kadar olan 12 kilometrelik kesimin tamamını da yıl sonuna kalmadan bitirmiş olacağız. Yani 38 kilometrelik kesimini bu sene sonu itibarıyla bu da çevre yolumuzun yüzde 71'i demektir sene sonuna kadar bitirip trafiğe açmayı hedefliyoruz. Şu anda çalışmalarımızda önemli bir sıkıntımız yok. Burada yüze yakın makine ve yine iki yüze yakın personelimizle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu yolun kalan 15 kilometrelik kısmı için de ikmal ihalesinin yapıldığını ve müteahhit firmanın araziye girmiş olduğunu söyleyerek yolun gelecek yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefini koyduklarını belirtti.

Malatya'nın 16 ili birbirine bağlayan bir giriş ve çıkış kapısı olduğunu aktaran Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre yolumuz da bunun önemli bir bölümünü oluşturmuş olacak. Tabii trafiğin rutinde olduğu süreler oradaki Malatya'dan geçiş yaklaşık 1 saat sürüyor ama trafiğin daha yüksek olduğu, daha yoğun olduğu saatlerde bu, bir saati de geçiyor. Tabii bazı arkadaşlarımız burası Malatya, buradan kolay geçilmez diye espri de yapabilirler ama biz seyahat edecek olan insanları güvenli ve zamanında oradan geçirmemiz gerekir. Çevre yolumuzla inşallah yaklaşık 25 dakikalık bir sürede Malatya'yı geçmiş olacağız. Tabii bu projemiz zamandan ve akaryakıttan önemli katkılar sağlamış olacak. Zaman ve akaryakıttan topladığımız da yıllık 631 milyon liralık bir tasarrufu da sağlamış olacağız. Bu da bu projemizin ne kadar fizibil ve gerekli olduğu bir proje olduğunu ortaya koyuyor. Yine aynı şekilde 19 bin 177 ton, emisyon azaltımı da sağlamış olacağız ve bu anlamda da çok çevreci bir proje hayata geçirmiş olacağız."

Bakan Uraloğlu, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile AK Parti İl Başkanı Namık Gören eşlik etti.

Kaynak: AA

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