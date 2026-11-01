Malatya\'da 112 bin 202 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA'da takip sonucu durdurulan kamyonette 112 bin 202 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen bir kamyonet, kent girişinde durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, yasa dışı yollarla nakledilen 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.