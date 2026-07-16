Malatya'da 15 Temmuz Anma Programları - Son Dakika
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Malatya'da 15 Temmuz Anma Programları

Malatya\'da 15 Temmuz Anma Programları
16.07.2026 16:56
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Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Darende ilçesinde belediye binası önünde başlayan program kapsamında Kaymakam Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla D-300 kara yolu güzergahından etkinlik alanına kadar bayrak yürüyüşü yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursu Müdürü Hafız Tacettin Aslan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kaymakam Sirkeci, konuşmasında 15 Temmuz'un milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt da Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkarak darbe girişimine geçit vermediğini ifade ederek, o gece sergilenen birlik ve beraberliğin Türkiye'nin geleceğine yön veren tarihi bir duruş olarak hafızalarda yer ettiğini söyledi.

Doğanşehir ilçesinde ise program kapsamında şehit aileleri ile gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Daha sonra ilçe mezarlığında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların kabirleri başında dua edildi.

Ardından Doğanşehir Merkez Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri ile depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Günün sonunda Belediye Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen anma programına, Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 15 Temmuz Anma Programları - Son Dakika

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