Malatya'da 2 Bin 978 Köy Evi Teslime Hazır - Son Dakika
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Malatya'da 2 Bin 978 Köy Evi Teslime Hazır

Malatya\'da 2 Bin 978 Köy Evi Teslime Hazır

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'da 2 bin 978 köy evi daha teslime hazır hale getirildi. Depremler sonucunda ağır hasar alan köy evlerinin yıkılmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından betonarme ve hafif çelik evlerin inşası başlatıldı. Toplamda 17 bin 500'e yakın hak sahibi için konut yapıldığı belirtilirken, betonarme evlerin imalatı devam ederken çelik evlerin de yapımına başlandığı ifade edildi.

03.06.2024 12:53
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'da 2 bin 978 köy evi daha teslime hazır hale getirildi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya kent merkezi gibi bazı ilçelere bağlı kırsal mahalleleri de etkiledi.

Birçok ağır hasarlı köy evi yıkılırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kırsalda köy tipi betonarme konutların inşası sürdürülüyor.

Öte yandan bazı köylerde hafif çelikten inşa edilecek evlerin de ihalesi yapıldı, yapımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, AA muhabirine, kırsalda toplamda 17 bin 500'e yakın hak sahibi için konut yaptıklarını söyledi.

Betonarme köy konutlarının imalatının devam ettiğini belirten Başer, aynı zamanda çelik evlerden de ihalesi yapılan konutlardan hemen hemen tamamına başladıklarını ifade etti.

Başer, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 7 bin 550 betonarme kırsal konutun ihaleleri yapıldı, imalatları başladı. Şu an bunlardan 1857'sinin kurası çekildi, 2 bin 978'i ise teslime hazır. Bunun dışında hafif çelik imalatlarımız da başladı ve 2 bin 435 hafif çeliğin ihalesi yapıldı. Müdürlüğümüze geldi, bunların yer teslimlerini yaptık. Hızlı bir şekilde inşaatları başlatıyoruz. Hafif çeliklerde şöyle bir durum var. 35 santimetre radye temel uygulaması yapıyoruz. Ardından zemin eğim durumuna göre perde betonlar, istinatlar imal ediliyor. Akabinde üst yapı işlemlerine geçerken çerçevelere birleştirme ve kaplama, ısı ve ses yalıtımları, taş yünlerin de imalatları ve aksesuarlarını yaptıktan sonra döşeme işlemlerinden sonra teslime hazır hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

"Zemin etütlerinin sonucuna göre imalatlara başlıyoruz"

Köy evlerini yaparken önce yer seçimine baktıklarını dile getiren Başer, şunları kaydetti:

"Arazi depreme dayanıklı bir alanda mı, afete maruz bir bölgede mi, sel, taşkın veya çığ tehlikesi var mı, fay hattına mesafesi nedir? Bunlara dikkat ederek DSİ, Tarım ve Orman gibi ilgili kurumlardan olur alarak yürütüyoruz. Yer seçimlerini tamamladıktan sonra zemin etütleri yapılıyor ve bunun sonucuna göre de imalatlara başlıyoruz. Malatya'nın tamamında çalışma var. Yeşilyurt'un kırsalı, Doğanşehir, Akçadağ ve Yazıhan'da yoğunluklu olmak üzere, sayıları biraz daha az olmakla birlikte Arapgir, Arguvan ve Darende'de de yine kırsal konutların yapımları devam ediyor. Battalgazi'nin kırsalında da yine imalatlar devam ediyor."

"Modern, güzel, villa konseptinde"

Akçadağ ilçesine bağlı kırsal Bahri Mahallesi'nde betonarme köy evlerinin yapımını sürdüren inşaat firmasının proje müdürü Zafer Kutluk da Bahri'nin de aralarında bulunduğu 27 yerleşim biriminde köy evi yaptıklarını söyledi.

Bahri Mahallesi'nde 224 konut inşa ettiklerini anlatan Kutluk, "Evler 140 metrekareden başlıyor, en büyüğü 165 metrekare olacak şekilde imalatını yapıyoruz. Köy halkımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Modern, güzel, villa konseptinde. 800 metrekare olacak şekilde genel ortam kullanıma uygun olacak şekilde her binanın da bir parsel alanı var. Evlerimiz gayet modern, güzel, yeni gereksinimlere, yeni teknolojiye açık bir şekilde vatandaşlarımıza teslim etmek için çabalıyoruz." dedi.

En kısa sürede teslim edilecek

Sadece evi yapıp bırakmadıklarını, çevre düzenlemesini, altyapısını ve fiber hatlarını da yaptıklarını aktaran Kutluk, "Bahri'de 224 köy evi olmasından dolayı cami ve hükümet konağı inşaatlarımız var. Bunlar da devam ediyor. Bizim 27 köyde aktif çalışmamız mevcut. Akçadağ'da 26 köyümüz var, Doğanşehir'de de Polat köyü ile toplam 27 köyde 1080 konut inşaatımız var. En kısa sürede hepsini teslim etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde çelik köy evlerini yapan firmanın şantiye şefi Eren Özer de alanda 8 çelik konsollu ev yaptıklarını, şu an yapım aşamasında olduğunu ve evlerin yapımının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirterek, radye temelden çelik konsola geçerek imalatları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Malatya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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