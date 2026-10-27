Malatya'da 20 ekip ve 54 personel, okul çevresinde 265 kişiyi kontrol etti - Son Dakika
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Malatya'da 20 ekip ve 54 personel, okul çevresinde 265 kişiyi kontrol etti

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Malatya'da Valiliğin açıklamasına göre okul ve çevrelerinde yapılan denetimde 20 ekip ve 54 personel görev aldı; 265 kişi kontrol edildi, 22 araç denetlendi. Emniyet ekiplerinin öğrencilerin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Malatya'da öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ile Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı 20 ekip ve 54 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 265 kişi kontrol edildi, 22 araç denetlendi.

Emniyet ekiplerinin, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA
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