Malatya'da iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturmak amacıyla "İstihdam Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay Malatya Toplum Merkezi iş birliğinde Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen programa 32 firma katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, programda yaptığı konuşmada, iş arayan vatandaşlar için önemli bir programın hayata geçirildiğini söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Er, 32 firmanın katılımıyla önemli iş imkanlarının sunulduğunu belirtti.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül de programa destek veren firmalara teşekkür ederek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından programın açılış kurdelesi kesildi.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.