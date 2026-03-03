Malatya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Malatya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

03.03.2026 08:39
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.52'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.94 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

