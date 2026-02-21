Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi - Son Dakika
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi

Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi
21.02.2026 07:03
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.43'teki depremin derinliği 9.39 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.43'te meydana gelen sarsıntının derinliği 9.39 kilometre olarak kayıtlara geçti.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Malatya'da korkutan deprem

Güncel, Son Dakika

Güncel, Son Dakika

Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi
