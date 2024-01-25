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Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor. Vali ve AFAD tarafından yapılan açıklamalarda da herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi.

Malatya\'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
25.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:40
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MALATYA'da, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.04'te oldu. Yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.

VALİ YAZICI: OLUMSUZ DURUM YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 5.2 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını duyurdu. Vali Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 5.2 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

YERLİKAYA VE KOCA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "16.04'te Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya" paylaşımı yaptı. (DHA)

Kaynak: DHA
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