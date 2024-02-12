Malatya\'da 6 farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da 6 farklı adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı zamanlarda 6 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu şüpheli M.K'yi (38) operasyonla gözaltına aldı.
Zanlının ikametinde yapılan arama çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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