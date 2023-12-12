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Malatya'da 6 mahalle kentsel dönüşümle yeniden inşa edecek - Son Dakika
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Malatya'da 6 mahalle kentsel dönüşümle yeniden inşa edecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Battalgazi Belediyesince 6 mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulanacak.

Malatya\'da 6 mahalle kentsel dönüşümle yeniden inşa edecek
12.12.2023 - 12:37,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Battalgazi Belediyesince 6 mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulanacak.

Belediye Başkanı Osman Güder, yazılı açıklamasında, Taştepe, Şehit Fevzi, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Tandoğan, Göztepe ve sonrasında ihtiyaç duyulan birçok mahallede kentsel dönüşüm yapılacağını belirtti.

Depremler sonrası kentsel dönüşümü öncelikli konu olarak ele aldıklarını vurgulayan Güder, deprem öncesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde başladıkları kentsel dönüşümü sürdürdüklerini bildirdi.

İlçeyi güvenli yapıların yer aldığı bir merkez haline getirmek istediklerini aktaran Güder, şöyle devam etti:

"Şehit Fevzi Mahallemizde yaptığımız dönüşüm gözler önünde. İlk görüşmelerimizde mahalle sakinleri temkinli yaklaştı ama çok sık görüşmeler yaparak mahalle sakinlerimizin aklındaki sorulara cevap verdik. Şimdi ise vatandaşlarımız bu projemizden çok memnun. Battalgazi'mizi sağlam temeller üzerine kurmak adına projelerimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm bizim öncelikli projemiz."

Yeni dönemde kentsel dönüşümle çehresini değiştirecekleri ilçeyi güvenli hale de getireceklerini belirten Güder, vatandaşların destekleriyle ihtiyaç duyulan her mahallede kentsel dönüşümü hayata geçireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da 6 mahalle kentsel dönüşümle yeniden inşa edecek - Son Dakika
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