Malatya'da 60. Kütüphane Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 60. Kütüphane Haftası Töreni Düzenlendi

Malatya\'da 60. Kütüphane Haftası Töreni Düzenlendi

Malatya'da düzenlenen 60. Kütüphane Haftası töreninde, Vali Ersin Yazıcı bilgiye ulaşmanın önemine vurgu yaparak, kütüphanelerin teknolojiyle birlikte modernleştiğini belirtti. İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Arı ise Türkiye'nin teknoloji konusunda iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Törenin sonunda kütüphaneyi en çok kullanan üyelere bisiklet hediye edildi.

25.03.2024 14:01
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Malatya'da 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ersin Yazıcı, İl Halk Kütüphanesi'nde "Dijital geleceğin anahtarı, yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler" temasıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, bilgiye ulaşmak için okumanın önemine işaret etti.

Bilgiye ulaşmanın yolları teknolojiyle birlikte değişse de raflardan kitap alıp okumanın da kıymetli olduğunu dile getiren Yazıcı, kütüphanelerin de teknolojiyle birlikte değişip modernleştiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kütüphaneleri hem geleneksel kütüphanecilik hem de teknolojiyi kullanarak çağa uygun olarak yeniden yapılandırdığını kaydeden Yazıcı, "İster tabletten okuyun, ister bilgisayarınızdan okuyun, ister kitaplardan okuyun ama mutlaka okuyun. Bizim kitap okuyan bir toplum olma mecburiyetimiz var." dedi.

İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Arı ise dünyada teknoloji hızla ilerlerken Türkiye'nin de bu konuda çok iyi bir yerde olduğunu belirtti.

Arı, sanal ve arttırılmış gerçekliğin Türkiye'de artık hayatın her alanına girdiğini, sanal gerçeklik teknolojileriyle eğitimlerin başladığını anlattı.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin de teknolojinin gelişmesiyle kütüphanelerin daha işlevsel hale geldiğini ve artık dijital bilgi kaynaklarını depolamak, düzenlemek ve bunlara erişmek için kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kütüphaneden en çok istifade eden ve kitap okuyan üyelere Vali Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından bisiklet hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 60. Kütüphane Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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