Malatya\'da 80 Öğretmene Yapay Zeka Eğitimi

Malatya'da 80 öğretmene dijital araç ve yapay zeka eğitimi verilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Malatya Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Dijital Çağın Öğretmeni: Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Dijital İçerik Üretimi" hazırlandı.

Eğitim kapsamında 20 gün sürecek programda ilk aşamada 80 öğretmen, Arduino ile robotik kodlama eğitimi, LEGO ile robotik kodlama eğitimi, yapay zeka araçlarını kullanarak içerik geliştirme eğitimi ile büyük dil modelleriyle prompt yazma eğitimi gibi başlıklarda eğitim alacak.

Eğitimler kapsamında öğretmenlerin öğrencilere bilgi ve tecrübelerini daha kolay aktarması ve öğretim yönlerini güçlendirmesi hedefleniyor.