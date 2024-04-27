Malatya'da Ağır Hasarlı Binaların Tehlikeli Çatı Malzemeleri Kaldırıldı - Son Dakika
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Malatya'da Ağır Hasarlı Binaların Tehlikeli Çatı Malzemeleri Kaldırıldı

Malatya\'da Ağır Hasarlı Binaların Tehlikeli Çatı Malzemeleri Kaldırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl meydana gelen depremlerde ağır hasar alan binaların çatılarında bulunan tehlikeli malzemeleri kaldırmak için itfaiye ekiplerini görevlendirdi. İnönü Caddesi'ndeki binaların çatılarına çıkan ekipler, riskli olan kısımları sökerek çevredekilere yönelik tehlikeyi ortadan kaldırdı. Zabıta ekipleri de çalışma sırasında güvenlik önlemleri aldı.

27.04.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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Malatya'da itfaiye ekipleri, ağır hasarlı binaların çevredekiler için tehlike oluşturabilecek çatı malzemelerini kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların sarkan ve tehlike arz eden bölümlerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde İnönü Caddesindeki binaların çatılarının, araç ve yayalar için tehlike oluşturacak kısımlarına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Görevliler, çatılara çıkarak riskli görülen kısımları söktü. Bazı binaların çatılarına ise itfaiye aracının merdiveni kullanılarak ulaşıldı.

Çalışma sırasında zabıta ekipleri caddede güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: AA

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