Malatya\'da Ağır Hasarlı Binaların Tehlikeli Çatı Malzemeleri Kaldırıldı

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Malatya'da itfaiye ekipleri, ağır hasarlı binaların çevredekiler için tehlike oluşturabilecek çatı malzemelerini kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların sarkan ve tehlike arz eden bölümlerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde İnönü Caddesindeki binaların çatılarının, araç ve yayalar için tehlike oluşturacak kısımlarına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Görevliler, çatılara çıkarak riskli görülen kısımları söktü. Bazı binaların çatılarına ise itfaiye aracının merdiveni kullanılarak ulaşıldı.

Çalışma sırasında zabıta ekipleri caddede güvenlik tedbiri aldı.