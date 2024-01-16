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Malatya'da ağır hasarlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da ağır hasarlı evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ağır hasarlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

16.01.2024 - 10:53,
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MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, iki katlı ağır hasarlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece geç saatlerde Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde ağır hasar gören ve boşaltılan 2 katlı evden alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Malatya\'da ağır hasarlı evde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da ağır hasarlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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