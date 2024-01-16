Malatya\'da ağır hasarlı evde çıkan yangın söndürüldü

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MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, iki katlı ağır hasarlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece geç saatlerde Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde ağır hasar gören ve boşaltılan 2 katlı evden alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenini araştırılıyor.
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