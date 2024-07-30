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Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 3'ü ağır 5 kişi tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Polis memuru olduğu belirtilen şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu.