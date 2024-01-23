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Malatya'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı

Malatya'da bir alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı ve 1 kişi gözaltına alındı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Yakup K., tüfeğiyle ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili tahkikat inceleme başlatıldı.

Malatya\'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı
23.01.2024 - 20:46,
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MALATYA'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup K., alacak meselesi nedeniyle Remzi Demirel, Murat Demirel va Medeni Kaya ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Yakup K., yanındaki tüfekle ateş açmaya başladı. Yakup K.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli usi kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Murat Demirel, Medeni Kaya, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika
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