Malatya\'da alacak kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı

MALATYA'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup K., alacak meselesi nedeniyle Remzi Demirel, Murat Demirel va Medeni Kaya ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Yakup K., yanındaki tüfekle ateş açmaya başladı. Yakup K.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli usi kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat inceleme başlatıldı.