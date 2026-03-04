Malatya'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
Malatya'da Asayiş Verileri Açıklandı

04.03.2026 13:38
Vali Yavuz, asayiş verilerini paylaştı; terörle mücadelede azalma, narkotik suçlarda artış var.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025-2026 yılı ilk iki ayına ilişkin asayiş verilerini paylaştı.

Vali Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının Türk milleti başta olmak üzere İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele suçlarında azalmalar yaşandığını ifade eden Yavuz, "Narkotik suçlarda 2025-2026 yılı kıyaslamasına baktığımızda olay ve operasyon sayısında yüzde 7,7 oranında bir artış sağlanmıştır. Yine gözaltı sayısında da yine yüzde 7,6 oranında bir artış sağlanmıştır. Saha baskısına devam edeceğiz. Evlatlarımızı korumaya kararlıyız. Buradan ebeveynlere, özellikle çocuklarına sahip çıkmalarını, sevgi ve zaman yatırımı yapmalarını ve mutlak surette nerede, kiminle olduklarını merak etmelerini ve bizimle her hususu paylaşmalarını istirham ediyoruz." diye konuştu.

Organize suçlar, kaçakçılık ve asayiş olaylarında azalma meydana geldiğini belirten Yavuz, dolandırıcılık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, kapkaç, yağma ve gasp suçunda da azalış sağlandığını söyledi.

Yavuz, evden hırsızlıkta önceki yıla göre 5 adet artış olduğuna dikkat çekerek, "Evden hırsızlık olaylarını arkadaşlarımız daha dikkatli çalışacak." dedi.

Konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel taciz suçlarında azalma olduğunu dile getiren Yavuz, "Aranan şahıslar konusunda arkadaşlarımız özel ekipler kurmak suretiyle bunları yakalamak için gayretle çalışıyor. 2026 yılı içerisinde 1251 kişi yakalandı." ifadesini kullandı.

Çocukların güvenli eğitim almaları için Güvenli Okullar Projesi'ni yürüttüklerini vurgulayan Yavuz, "Yurt ve okul çevrelerinde etkin denetimler yapıyoruz. Bu dönemde 1284 denetim gerçekleştirdik. Okul çevrelerinde araç kontrollerine devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımıza yönelebilecek tehditleri azaltmak için 2933 araç denetimi gerçekleştirdik." dedi.

Toplantıya, Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Malatya İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer de katıldı.

Kaynak: AA

