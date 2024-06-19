Malatya'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu - Son Dakika
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Malatya'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu

Malatya'nın Kale ilçesinde serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü'ne giren 11 yaşındaki Muhammed Mustafa Kiraz, gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis, AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından baraj gölünden çıkarılan Kiraz, Kale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ailesinin Şanlıurfa'dan Malatya'ya tarım işçisi olarak geldiği belirtildi.

19.06.2024 19:53
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Malatya'nın Kale ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.

Kumluyazı Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü'ne giren Muhammed Mustafa Kiraz (11) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri yaptığı çalışma sonrası baraj gölünden çıkarılan Kiraz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun ailesinin Şanlıurfa'dan Malatya'ya tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Boğuldu - Son Dakika
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