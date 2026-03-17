Malatya'da Bayram Boyunca Ücretsiz Ulaşım
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Bayram Boyunca Ücretsiz Ulaşım

17.03.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ve Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz sunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için gerekli tedbirler alındı.

Bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini yapabilmeleri ile eş, dost ve akraba ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçları bayram süresince 20-22 Mart tarihleri arasında tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca mezarlık ziyaretlerini arife 19 Mart Perşembe günü yapmak isteyenler için de çevre yolu maliye binası yanındaki duraktan Şehir Mezarlığı'na ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesine hizmet veren Hayvanat Bahçesi Bayram de süresince ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri de bayram süresince mesai yapacak. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar için Büyükşehir Belediyesi Tek Adımda Çözüm Merkezi'ni (444 51 44) arayabilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Malatya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:15
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:36:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.