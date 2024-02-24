Malatya'da Berat Kandili coşkusu
MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.
Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi deprem bölgesi Malatya'da da okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya edildi. Malatya İl Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentteki birçok camide program düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kernek Karagözlüler Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti.
6 Şubat depremlerin de kentte 200'ün üzerinde cami yıkılırken sağlam kalan camiler de Berat kandili coşkusu yaşandı.
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