Malatya’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

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Malatya'da belediye çalışanının yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt İlçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) binasında, müteahhit A.Ç. ve oğlu M.Ç. ile MASKİ çalışanı Ö.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda M.Ç, MASKİ çalışanı Ö.Y'yi yanında bulundurduğu bıçakla sol bacağından yaraladı.

Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.