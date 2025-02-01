Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

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Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesi Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde Z.K, P.A. ve B.Ö, P.K, S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Z.K. ile P.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili B.Ö, P.K. ve S.K. gözaltına alındı.