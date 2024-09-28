Malatya\'da Bıçaklı Kavga: 3 Gözaltı

Güncel

Malatya'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde K.Y. ile A.D, M.A.A. ve E.Ç. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, A.D, M.A.A. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.