Malatya\'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bir buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

N.Z. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Toptaş Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bir buçuk yaşındaki Yunus Emre Zeyrek'e çarptı.

Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.