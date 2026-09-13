Malatya\'da COP31 hazırlığı kapsamında çocuklara iklim farkındalık etkinliği yapıldı

Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kentteki alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi Temsilcisi Dila Özbey de vatandaşlarla iklim değişikliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik alanında oluşturulan "iklim ağacı"na vatandaşlar, iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.

Alandaki etkinlikler kapsamında "Ekran Süresi Mini Anketi" ile çocukların ekran başında geçirdiği zamana ilişkin testler yapılarak dijital ayak izleri çıkarıldı.

"Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak iklim temalı bir çalışma yapılıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, AA muhabirine, kurulan stantlarda vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.

Personel yardımıyla önemli bir etkinlik yaptıklarını belirten Ergün, "Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak iklim temalı bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlara anket çalışması yapıyoruz. Çocuklara yüz boyama ve iklim ile alakalı bilgilendirmeler yapıyoruz." dedi.

Malatya Çocuk Hakları İl Komitesi Temsilcisi Dila Özbey de çocukları bilinçlendirmek için anket yaptıklarını ifade etti.

Özbey, alana ziyaret gerçekleştiren çocuklara dergi hediye ettiklerini ve farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirtti.