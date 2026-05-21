Malatya'da Deprem Anında Engelli Öğrencilerin Tahliyesi
Malatya'da Deprem Anında Engelli Öğrencilerin Tahliyesi

21.05.2026 11:17
Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde engelli öğrenciler öğretmenleri tarafından tahliye edildi.

MALATYA'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında engelli öğrencilerin, öğretmenleri tarafından tahliye edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya Valiliği tarafından okullardaki tahliye görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde; Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Battalgazi Görme Engelliler Okulu'nda yakalanan öğretmen ve öğrencilerin tahliyesi yer aldı. Öğretmenlerden Gökhan Aydoğdu, tahliye esnasında inme güçlüğü çeken engelli öğrencileri dışarı taşıdı. Battalgazi Görme Engelliler Okulu öğretmenlerinden Yunus Güngörü de deprem esnasında görme engelli öğrencilere rehberlik ederek dışarı çıkmalarını sağladığı görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli Malatyalı hemşehrilerim, eğitim kurumlarımızda tarafımdan verilen talimat üzerine teknik ekiplerce yapılan incelemelerde taşıyıcı sistemlerle ilgili herhangi bir hasarın olmadığı tespiti yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

